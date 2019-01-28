Калужанин взял кредит по документам знакомого

28.01.2019 17:39 235

31-летний безработный калужанин взял кредит в одной из микрофинансовых организаций по Интернету, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 28 января.

Причем паспортные данные при заполнении документа он указал не свои, а знакомого. В итоге обманщик получил 4500 рублей.

Калужанина приговорили к 240 часам обязательных работ.