«Газель» калужской фирмы арестовали за долги по налогам

28.01.2019 17:10 238

Одна из торгово-сервисных компаний Калуги задолжала по налогам и сборам 536 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов в понедельник, 28 января.

Из имущества у фирмы была только грузовая «Газель», но где находится машина, директор не говорил.

Приставы начали розыск и обнаружили, что на машине работают третьи лица. В итоге минигрузовик арестовали.

У компании есть 10 суток для оплаты долгов, иначе транспорт пустят с молотка.