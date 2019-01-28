Пожилого людиновца обвиняют в создании подпольного казино

28.01.2019 16:46 204

60-летнего жителя Людиново обвиняют в том, что он в январе 2017 году закупил оборудование и незаконно организовал в городе игровую точку, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 28 января.

Автоматы мужчина расположил в арендованном помещении. Там же создал условия для тайной игры и установил видеокамеры. В октябре того же года подпольное казино нашли полицейские. Оборудование изъяли.

Мужчина вину не признал, но прокуратура уверена, что доказательств достаточно. Дело будет направлено в суд.