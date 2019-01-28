Липовую справку несуществующего предприятия принес отец, чтобы уменьшить алименты

28.01.2019 16:14 249

35-летний безработный житель Ферзиково принес приставам справку, что в 2017 он работал охранником и получал 9 тысяч, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 28 января.

Сделал это он для того,чтобы долг по алиментам пересчитали согласно зарплате. До этого ему начисляли деньги за двоих детей согласно средней зарплате, которая в 4 раза больше.

Где мужчина взял справку - неизвестно. В 2017 году организация, в которой он якобы трудился, не работала.

Алиментщик вину не признает, уверяет, что работал там неофициально.

Дело направлено в суд, мужчине грозит до двух лет исправительных работ.