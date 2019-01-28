Водитель GRANTA пострадал при торможении в «двенашку»

В субботу, 26 января, в деревне Хохловка под Перемышлем столкнулись LADA GRANTA и ВАЗ-21124.
По предварительным данным, вечером, в 21:50 водитель «Гранты» не соблюдал дистанцию и «догнал» вторую легковушку, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
В результате травмы получил сам водитель LADA. Он доставлен в больницу с травмами.
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