Водитель GRANTA пострадал при торможении в «двенашку»

28.01.2019 15:10 154

В субботу, 26 января, в деревне Хохловка под Перемышлем столкнулись LADA GRANTA и ВАЗ-21124.

По предварительным данным, вечером, в 21:50 водитель «Гранты» не соблюдал дистанцию и «догнал» вторую легковушку, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате травмы получил сам водитель LADA. Он доставлен в больницу с травмами.