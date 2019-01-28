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«Фольксваген» неудачно повернул налево, пострадал 10-летний ребенок

28.01.2019 14:36 0 254
«Фольксваген» неудачно повернул налево, пострадал 10-летний ребенок

В субботу, 26 января, столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Рено Логан» на светофоре в Малоярославце на трассе А-130.

По предварительной информации ГИБДД, водитель «Фольксвагена» решил повернуть налево и не пропустил ехавший прямо «Логан». Произошло столкновение, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате аварии пострадал 10-летний ребенок, который ехал в «Гольфе». Мальчик был пристегнут, но все получил травмы.


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