«Фольксваген» неудачно повернул налево, пострадал 10-летний ребенок

28.01.2019 14:36 254

В субботу, 26 января, столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Рено Логан» на светофоре в Малоярославце на трассе А-130.

По предварительной информации ГИБДД, водитель «Фольксвагена» решил повернуть налево и не пропустил ехавший прямо «Логан». Произошло столкновение, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате аварии пострадал 10-летний ребенок, который ехал в «Гольфе». Мальчик был пристегнут, но все получил травмы.