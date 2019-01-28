Риелтор и калужанка обманывали государство при покупке жилья на маткапитал

28.01.2019 14:04 309

Сотрудница агентства недвижимости вступила в сговор с молодыми матерями, которые хотели купить жилье на материнский капитал, но дополнительно деньги вложить не могли, сообщила пресс-служба областного управления УМВД в понедельник, 28 января.

Объекты недвижимости, которые риелтор и матери покупали на сертификат, по документам стоили около 429 тысяч, в реальности были значительно дешевле. Разницу сотрудница агентства и жительницы области, делили между собой.

Полицейские насчитали как минимум 18 таких случаев.