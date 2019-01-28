Юноша ограбил двух немолодых жительниц Обнинска за несколько дней

28.01.2019 13:14 261

20-летнего жителя Обнинска задержали за ограбление двух женщин в наукограде, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 28 января.

Сначала молодой человек напал 18 января на возвращавшуюся домой 56-летнюю женщину. Он вырвал у нее сумку. Жительница Обнинска пыталась догнать грабителя, звала на помощь. Его пытались задержать и проходившие мимо юноша с девушкой, но мужчина сбежал. Его добычей стали 25 тысяч, дорогостоящий мобильник, документы и банковские карты.

Через несколько дней он напал на 72-летнюю пенсионерку. Бабушка зашла в подъезд, когда юноша ее ударил, вырвал сумку и сбежал. И вновь свидетели не смогли задержать грабителя. На этот раз ему достались 53 тысячи рублей.

Молодого грабителя задержали сотрудники уголовного розыска. Ему грозит до 7 лет.