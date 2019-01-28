Три машины столкнулись под Бебелево

28.01.2019 10:40 522

В понедельник, 28 января, три машины столкнулись на трассе «Калуга-Таруса» под деревней Бебелево Ферзиковского района.

В 7:32 на дороге столкнулись «Мазда», «Сан Йонг» и «ВАЗ 2112». обстоятельства ДТП пока не сообщаются. На ликвидацию ЧП выехали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ДПС.

В результате аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.