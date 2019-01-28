Снега с калужских улиц в выходные вывезли не больше чем обычно

28.01.2019 10:22 367

В ночь на понедельник, 28 января, с калужских улиц вывезли 5860 кубометров снега, в ночь на воскресенье, 17 января — порядка 6700 кубометров. Таким образом богатые на осадки выходные не повлияли на количество вывозимого снега — до этого его ежедневно из города убирали примерно столько же.

В ночь на понедельник дороги областного центра чистили 105 спецмашин и 116 рабочих, днем уборку продолжают 159 человек и 101 машина.

Снег будут вывозить с ул. Ленина, ул. Кутузова, ул. Баженова, каменный мост, ул. Королева, ул.Плеханова, ул. Набережная, ул. Суворова, ул. Комарова, Сиреневый б-р, Советская, 40-лет Октября, ул. Киевка, ул. Баррикад,3 ул. Пролетарская, ул. Циолковскаго, ул.Знаменская