Баня сгорела в пригороде Калуги

28.01.2019 08:40 270

Вечером в воскресенье, 27 января, вспыхнула баня в пригородной калужской деревне Ильинка. О пожаре спасателям сообщили в 20:26. Горела баня так сильно, что тушить ее пришлось на трех спецмашинах 10 пожарным. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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