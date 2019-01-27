Жителя Обнинска, хотевшего помочь другу, обманули мошенники

27.01.2019 10:28 111

В полицию Обнинска обратился мужчина, ставший жертвой мошенников.

Увидев в социальной сети сообщение от своего знакомого, где тот просил срочно перевести ему 2600 рублей, он тут же перечислил необходимую сумму и только потом узнал, что приятель никаких денег не просил.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, полиция проводит комплекс мероприятий по установлению и задержанию мошенников.