7 пожаров и 3 ДТП ликвидировали спасатели за минувшие сутки

27.01.2019 13:21 180

За последние сутки пожарно-спасательные службы МЧС области потушили 7 пожаров и ликвидировали последствия 3 ДТП.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в Калуге сгорела квартира, а в Боровском районе – автомобиль. Также пожарные тушили мусор в Жуковском, Бабынинском, Куйбышевском районах и на Азаровской улице в Калуге.

Кроме того, спасатели ликвидировали последствия столкновения автомобилей в центре Калуги и Малоярославце и наезд на пешехода в Обнинске.