Владелей обреза сам себя подстрелил и попал под суд

27.01.2019 10:11 136

Житель Думиничского района изготовил обрез из охотничьей двустволки и спрятал оружие дома.

Однажды он неосторожно выстрелил из него и поранился. Приехавшая на вызов скорая помощь сообщила об огнестрельном ранении в полицию и на хозяина обреза завели уголовное дело за незаконное хранение оружия.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД. Полиция обрез изъяла, а его хозяин пойдет под суд.