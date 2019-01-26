Житель Тарусы, убивший собутыльника, взят под стражу

26.01.2019 18:00 132

Следственный комитет РФ по Калужской области возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Тарусы по статье «Убийство» 24 января квартире обвиняемый распивал спиртные напитки в компании 36-летнего приятеля. В ходе внезапно возникшего конфликта он схватил нож и ударил собутыльника в живот. От полученных ран тот скончался. Как сообщила пресс-служба ведомства, убийца заключен под стражу. Расследование продолжается.



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