Разбойника, ограбившего отчима, задержали по горячим следам

26.01.2019 10:30 394

Вчера, 25 января, поздно вечером, 60-летний житель Кирова сообщил в полицию о совершенном в отношении него разбойном нападении.

Его пасынок, ранее судимый 33-летний мужчина, потребовал у него денег, угрожая кухонным ножом. В ходе конфликта мужчина завладел банковской картой отчима, ранив его в руку. В ближайшем банкомате нападавший снял 4 тысячи рублей, накупив алкоголя и сигарет.

Вскоре, по горячим следам, злоумышленника задержала полиция. В отделении на него завели уголовное дело по статье «Разбой», за которую полагается до 10 лет тюрьмы.