Ночью сгорела квартира на улице Чичерина

26.01.2019 10:03 465

Сегодня, 26 января, около двух часов ночи в Калуге произошел пожар.

Загорелась квартира на улице Чичерина. К счастью, в огне никто не пострадал.

Как сообщила пресс-служба Управления МЧС России по Калужской области, возгорание ликвидировали силами 11 человек и 4 пожарных машин. Инспектор ГПН направлен на место происшествия для уточнения причин пожара.