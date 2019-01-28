Заключенных научили профессионально шить

25 ЗЭКов получили специальность «швея» во время отбывания наказания, сообщила пресс-служба областного управления службы исполнения наказаний.
Они учились профессионально шить в течение 5 месяцев. В результате осужденные получили квалификацию «швея второго разряда», а четверо самых старательных учеников получили звание «швея третьего разряда».
Начальное профессиональное образование заключенные получают, чтобы после освобождения иметь возможность устроиться на работе.
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