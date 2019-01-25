Более 40 человек тушили учебный пожар на кировском предприятии

25.01.2019 21:38 146

Учения по тушению пожара прошли на заводе «Кировская керамика, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в пятницу, 25 января.

По легенде пламя вспыхнуло в цеху упаковки и отгрузки готовой продукции. Кроме пожарных в тренировке участвовали инспекторы ГИБДД, скорая, бригада аварийной службы газовой сети и муниципальная пожарная команда. Всего 43 человека и 15 единиц техники.

С тренировочным пламенем ожидаемо справились.