6 алиментщиков пропали в Калужской области за год

25.01.2019 18:18 314

Шестерых алиментщиков признали безвести отсутствующими в Калужской области в минувшем году, сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов в пятницу, 25 января.

По закону если алиментщика не могут найти в течение года. То его считают безвести пропавшим. Тогда его ребенок может получать пенсию по потере кормильца. А сам скрывающийся отец не сможет взять кредит, устроиться на работу, его можно будет снять с регистрации и с ним проще будет развестись.