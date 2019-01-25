19 классов в 8 школах области закрыто на карантин из-за большого количества простудившихся

Из-за ОРВИ закрыли 17 классов в 6 калужских школах: 39,5,45,48,24 и 19-й. По 1 классу закрыто в школах в Кировском и Людиновском районах, сообщила в пятницу, 25 января, пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Также не работает детский сад в Медынском районе.
За четвертую неделю года в регионе заболели простудой порядка 6,4 тыс жителей, гриппом — 17 человек. Эпидемический порог в области не превышен. При этом на 24,1% выросла заболеваемость среди дошкольников и на 19,9% - среди школьников.
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