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Житель Козельска получил срок за то, что уговорил подростка постоять на стреме

25.01.2019 17:17 0 303
Житель Козельска получил срок за то, что уговорил подростка постоять на стреме

Жителя Козельска признали виновным в краже и в вовлечении в преступление ребенка, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 25 января.

В августе прошлого года мужчина попросил подростка постоять «на стреме», а сам украл аккумулятор и магнитолу из автомобилей. За помощь вор обещал поделиться с ребенком.

Мужчина в краже признался, но то, что он попросил помочь в преступлении ребенка — отрицал.

Суд дал вору 3 года условно с испытательным сроком 3 года.


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