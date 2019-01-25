Жители Мосальска сутки сидели без воды и им ее даже не подвезли

25.01.2019 15:44 106

В декабре минувшего года из-за прорыва водопровода почти сотня жителей Мосальска остались без холодной воды, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 25 января.

Больше суток жители города сидели без воды. При этом администрация не обеспечила им ее подвоз. Калугаоблводоканал в свою очередь не принял меры, чтобы восстановить снабжение в положенный срок в 24 часа.

Водоканал оштрафовали, чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.