Фрукты и овощи в Калужскую область везут в основном из Турции

25.01.2019 14:43 178

Почти в два раза выросло количество импортной подкарантинной продукции в том числе фруктов и овощей в 2018 году по сравнению с 2017, сообщила в четверг, 24 января, пресс-служба областного управления Россельсхознадзора.

Фрукты и овощи в регион приводят в основном из Турции. Привозили в первую очередь виноград, мандарины, персики, черешню и нектарины.

При этом в 13 случаях на продуктах находили вредителей: тутовую щитовку, калифорнийскую щитовку и средиземноморскую плодовую муху.

Леса в регион стали ввозить меньше в 1,2 раза, чем в 12017. Завезли всего около 27, тыс кубометров. Зато древесного упаковочного материала привезли в 13 раз больше — более 478,9 тысяч штук.