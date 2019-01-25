Осужденных не госпитализировали в больницы

25.01.2019 14:15 252

Сотрудники медицинской части службы исполнения наказаний Калужской области долгое время не направляли осужденных в ведомственные больницы для госпитализации и оказания медпомощи, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 25 января.

Нарушения обнаружили во время проверки в медчасти.

От начальника медучреждения потребовали исправить недостатки, но он в течение месяца не исправил работу части и не предоставил прокуратуре письменных результатов работы. В итоге руководителя оштрафовали.