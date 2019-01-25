Колбаса и свинина продолжают дорожать

25.01.2019 13:13 383

За минувшую неделю в магазинах федеральных сетей в Калужской области подорожали: вареная и сырокопченая колбаса, свинина, мороженная рыба, сливочное масло, сладкий перец, виноград, мандарины. Свинина и колбаса в регионе дорожают вторую неделю подряд, только на прошлой цена поднялась на варено-копченую.

Подешевели в сетевых магазинах творог, сметана, морковь, свежие огурцы и апельсины.

Изменения цен на продукты не значительны, сообщила пресс-служба областного правительства.

Цены на топливо также серьезно не менялись.