Пьяный водитель-рецидивист получил год колонии

25.01.2019 12:53 263

За октябрь минувшего года сотрудники ДПС дважды задержали 56-летнего жителя региона за вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 25 января.

При этом мужчина на тот момент уже был лишен прав за пьяное вождение.

Суд приговорил водителя-рецидивиста к году в колонии общего режима. После этого он еще 3 год не сможет водить машину.