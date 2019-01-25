Пьяный водитель-рецидивист получил год колонии

За октябрь минувшего года сотрудники ДПС дважды задержали 56-летнего жителя региона за вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 25 января.
При этом мужчина на тот момент уже был лишен прав за пьяное вождение.
Суд приговорил водителя-рецидивиста к году в колонии общего режима. После этого он еще 3 год не сможет водить машину.
|
Еще один дом полностью сгорел в Жуковском районе 25.01.2019 16:08
Жители Мосальска сутки сидели без воды и им ее даже не подвезли 25.01.2019 15:44
Дальнобойщик заснул, протаранил легковушки и уехал в поле 25.01.2019 14:56
Фрукты и овощи в Калужскую область везут в основном из Турции 25.01.2019 14:43
Осужденных не госпитализировали в больницы 25.01.2019 14:15
Колбаса и свинина продолжают дорожать 25.01.2019 13:13
Дорожники готовятся к метелям и гололеду на трассах 25.01.2019 12:31
Молодой человек в гостях у бывшей украл тысячи рублей и долларов 25.01.2019 11:58
Более 666 КАМАЗов снега вывезли из Калуги за ночь 25.01.2019 11:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: