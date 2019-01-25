Дорожники готовятся к метелям и гололеду на трассах

25.01.2019 12:31 364

Дорожные службы на ближайшие выходные переходят в режим повышенной готовности в Калужской, Смоленской и Брянской областях, сообщила пресс-служба упрдора «Москва-Бобруйск» в пятницу, 25 января. Гидрометцентр спрогнозировал снег, местами метель и гололед на дорогах в этих трех регионах. Чистить и посыпать трассы в регионах готовы выехать 300 снегоуборочных машин.



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