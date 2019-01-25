Молодой человек в гостях у бывшей украл тысячи рублей и долларов

26-летний житель Обнинска пришел в гости к бывшей девушке и ограбил ее родственников, у которых она жила, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 25 января.
Молодой человек заметил в шкафу на полке конверт, решил что внутри деньги и, дождавшись удобного момента, украл его. Гость угадал — в конверте было 50 тысяч, его добычей стали также 1,5 тысячи долларов, лежавшие рядом.
Деньги юноша потратил на покупку машины и ее ремонт.
Купленную на нечестные деньги машину изъяли, на нее наложат арест. Мужчине грозит до 5 лет за кражу.
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