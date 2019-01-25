Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 25 января
$ 66.00 0.33
75.03 0.36
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Более 666 КАМАЗов снега вывезли из Калуги за ночь

25.01.2019 11:45 0 284
Более 666 КАМАЗов снега вывезли из Калуги за ночь

За ночь на пятницу, 25 января, с улиц областного центра вывезено 6663 кубометров снега, это чуть больше 666 КАМАЗов (в среднем в каждый самосвал влезает 10 кубометров).

Улицы областного центра чистили 100 спецмашин и 107 дорожных рабочих. На проезжую часть и тротуары высыпали 95 тонн песко-соляной смеси.

Днем на улицах города продолжат работать 83 рабочих и 78 спецмашин.

От снега чистят: сквер по ул. Дорожная, д. 32, территория 600-летия Калуги, ул. Ленина, ул. Достоевского, ул. Баженова, ул. Пушкина, ул. Московская, ул. Тульчкая, ул. Гагарина, мост через р. Оку, ул. Карпова, ул. Дарвина, ул. Верховая,ул. Зерновая, пер. Труда, пл.Телевизионная, ул. Платова, участок от ул. Азаровской до ул. Терепецкое кольцо, ул.Курсантов


 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Еще один дом полностью сгорел в Жуковском районе 25.01.2019 16:08

Жители Мосальска сутки сидели без воды и им ее даже не подвезли 25.01.2019 15:44

Дальнобойщик заснул, протаранил легковушки и уехал в поле 25.01.2019 14:56

Фрукты и овощи в Калужскую область везут в основном из Турции 25.01.2019 14:43

Осужденных не госпитализировали в больницы 25.01.2019 14:15

Колбаса и свинина продолжают дорожать 25.01.2019 13:13

Пьяный водитель-рецидивист получил год колонии 25.01.2019 12:53

Дорожники готовятся к метелям и гололеду на трассах 25.01.2019 12:31

Молодой человек в гостях у бывшей украл тысячи рублей и долларов 25.01.2019 11:58

МЧС уточнило данные: пожилой мужчина погиб при пожаре в Жуковском районе 25.01.2019 11:27

Народные новости
1262 36
Sony
1616 16
bismark318
1440 7
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

Вчера 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Шакалы-похоронщики расставили круглосуточные патрули по всей Калуге

Опросы

Уважаемые читатели, а кого бы вы назвали "Мисс КГУ-2019"? Голосуйте за претенденток!

 
 
Дарья Покорная, Филологический факультет
 377
Надежда Орлова, Факультет иностранных языков
 59
Евгения Болтунова, Институт истории и права
 76
Анастасия Митина, Институт социальных отношений
 78
Аполлинария Гришина, Физико-технологический институт
 60
Александра Бандюкова, Институт Психологии
 101
Анна Мосина, Институт Естествознания
 50
Анастасия Петровичева, Институт педагогики.
 64
Всего проголосовало: 865
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.