Более 666 КАМАЗов снега вывезли из Калуги за ночь

За ночь на пятницу, 25 января, с улиц областного центра вывезено 6663 кубометров снега, это чуть больше 666 КАМАЗов (в среднем в каждый самосвал влезает 10 кубометров).
Улицы областного центра чистили 100 спецмашин и 107 дорожных рабочих. На проезжую часть и тротуары высыпали 95 тонн песко-соляной смеси.
Днем на улицах города продолжат работать 83 рабочих и 78 спецмашин.
От снега чистят: сквер по ул. Дорожная, д. 32, территория 600-летия Калуги, ул. Ленина, ул. Достоевского, ул. Баженова, ул. Пушкина, ул. Московская, ул. Тульчкая, ул. Гагарина, мост через р. Оку, ул. Карпова, ул. Дарвина, ул. Верховая,ул. Зерновая, пер. Труда, пл.Телевизионная, ул. Платова, участок от ул. Азаровской до ул. Терепецкое кольцо, ул.Курсантов
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