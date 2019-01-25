Юноша сначала обокрал девушку, а потом бросил

25.01.2019 10:34 658

23-летний молодой житель Калуги обокрал возлюбленную перед расставание, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 25 января.

Он похитил 27 500 рублей наличными из дома девушки, затем перевел с ее счета на свой 3000. После этого молодой человек заявил даме, что между ними не сложились гармоничные отношения и бросил ее. Украденные деньги потратил на погашение своих долгов.

Обнаружив пропажу, девушка пошла в полицию. Ее бывшему грозит до 5 лет за кражу.



