Деревянный дом сгорел дотла в Жуковском районе

25.01.2019 09:38 290

В пятницу, 25 января, загорелся деревянный жилой дом в деревне Кувшиново Жуковского района.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 5:01. На место возгорания выехали 7 спасателей и 2 пожарные машины. Судя по оперативным фото, деревянный дом сгорел дотла.

Люди успели спастись, в результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.