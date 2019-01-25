Житель Белоусова до полусмерти избил оппонента

25.01.2019 08:59 437

35-летнего жителя жителя Белоусова задержали за драку, после которой противник оказался в областной больнице, сообщила в пятницу, 25 января, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина бил оппонента руками и ногами по различным частям тела. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Агрессора обвиняют в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью и могут посадить на срок до 8 лет.