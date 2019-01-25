Корейский внедорожник сгорел в пригороде Калуги

25.01.2019 08:20 2582

В пятницу, 25 января, в пригородной калужской деревне Желыбино загорелся внедорожник корейского производства «Хендай Терракан». Пожар начался около 5:30 утра. Судя по оперативным фото, у автомобиля выгорел моторный отсек полостью. Тушить полыхающий внедорожник приехали 7 спасателей и две спецмашины. В результате возгорания люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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