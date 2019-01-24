Пожар в Малоярославце: сгорела квартира

24.01.2019 19:19 204

Сегодня, 24 января, в Малоярославце произошел пожар. Как сообщила пресс-служба Управления МЧС России по Калужской области, на улице Щорса загорелась квартира. К счастью, жильцы в огне не пострадали. Возгорание ликвидировали силами 5 специалистов и 2 пожарных машин. На место происшествия направлен инспектор ГПН.



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