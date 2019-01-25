Прокуратура вынудила администрацию отремонтировать жилье инвалиду

25.01.2019 08:00 369

Жительница Сухиничского района недавно обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие властей.

Женщина (инвалид 3 группы) и ее несовершеннолетний сын проживают в муниципальной квартире, требующей капитального ремонта. Администрация района, заключившая с ней договор социального найма на указанное жилье, ремонт делать не желает.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, дело предали в суд, обязавший чиновников осуществить капитальный ремонт жилья.