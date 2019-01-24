На перекрестке Степана Разина и Тульской снова столкнулись автомобили

24.01.2019 15:45 580

В центре Калуги, на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской, 24 января произошла авария. У здания университета столкнулись два автомобиля.

Как сообщают очевидцы, водители плохо видят друг друга из-за дорожного ограждения, поэтому столкновения в этом месте не редкость.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.