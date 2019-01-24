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Обнинские гастарбайтеры заморозили соседей

24.01.2019 15:00 0 487
Обнинские гастарбайтеры заморозили соседей

Жители нескольких квартир дома по улице Мира в Обнинске на днях пожаловались на отсутствие отопления.

Коммунальщики проверили жалобы и выяснили, что по одному стояку все батареи были холодными. Как выяснилось, в одной из квартир снимали комнату гастарбайтеры. Ребята оказались мастерами на все руки: в своем жилье они сделали индивидуальное отопление, срезав перемычку со стояка и установив на батарею кран. Так они самостоятельно включали и выключали подачу теплоносителя. Горячим южным парням все время было жарко, и тепло они постоянно перекрывали.

Как сообщил портал Obninsk.name, коммунальщики велели собственникам квартиры восстановить отопление по стояку, пригрозив штрафами от жилищной инспекции.


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