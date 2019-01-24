Роспотребнадзор вернул 324 000 рублей потребителям финансовых услуг

24.01.2019 14:35 36

В адрес Управление Роспотребнадзора в прошлом году поступило 142 обращения граждан по вопросам кредитования и оказания иных финансовых услуг. Специалисты ведомства провели проверки компаний, оказывающих финансовые услуги потребителям.

По результатам, проверяющие составили 8 протоколов об административных правонарушениях и вынесли 10 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Предприятиям, допустившим нарушения, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, Управление добилось в суде выплаты ущерба недовольным потребителям на сумму 324,7 тысяч рублей, из которых 18 тысяч рублей компенсация морального вреда.