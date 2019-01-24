Фальшивые права дорого обошлись жителю Козельска

24.01.2019 13:05 267

В Козельске осудили местного жителя за поддельные права.

Молодой человек приобрел через Интернет водительское удостоверение и свидетельство об окончании автошколы за 30 тысяч рублей. Внеся в документы свои данные, он стал пользоваться фальшивкой, пока однажды его не остановили на трассе сотрудники полиции.

Предъявив инспектору липовое удостоверение, мужчина нарушил закон, за что и был оштрафован судом на 40 тысяч рублей.