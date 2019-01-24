Любители коньяка ответят за грабеж

24.01.2019 09:49 317

Полиция Медынского района расследовала ограбление магазина.

Двое местных жителей, сговорившись, взяли в торговом зале три бутылки коньяка и направились к выходу. Продавец попробовала остановить их, но безуспешно: приятели вышил с похищенным на улицу. Трое парней, ставшие очевидцами происшествия, решили вмешаться и потребовали вернуть коньяк на место. Но предусмотрительные воры спрятали алкоголь на обочине и заявили, что ничего не брали.

Оперативники установили личности грабителей, просмотрев записи с камер наблюдения, и задержали собутыльников. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, им придется отвечать перед судом по уголовной статье «Грабеж».