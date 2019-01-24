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У задержанного за фальшивые деньги людиновца обнаружили наркотики

24.01.2019 09:14 0 368
У задержанного за фальшивые деньги людиновца обнаружили наркотики

Людиновские полицейские задержали местного жителя 2001 года рождения по подозрению в сбыте фальшивых денег. При задержании молодой человек попытался сбежать и выбросил на ходу сигаретную пачку, где оперативники обнаружили наркотик «N-метилэфедрон», массой 0,32 грамма.

При личном досмотре подозреваемого полицейские изъяли еще 9 пакетов с марихуаной, массой 10,93 грамма. Как сообщил МОМВД «Людиновский», наркотики юноша приобрел для личных нужд, без целей сбыта, поэтому наказание по заведенному на него уголовному делу за хранение наркотиков составляет всего три года тюрьмы.


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