В Сухиничах предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей за просрочку в магазине

23.01.2019 21:00 111

Прокуратура Сухиничского района проверила магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, и обнаружила продукты с истекшим сроком годности, сообщила 23 января пресс-служба ведомства. Торговец реализовывал еду без даты выработки и информации о производителе. Суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.



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