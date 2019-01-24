Начальника социального центра оштрафовали на 25 тысяч рублей за невнимательность в закупках

24.01.2019 08:00 417

Прокуратура Спас-Деменского района недавно проверила «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки»».

Указанная организация заключила государственный контракт на поставку продуктов с хлебокомбинатом, но отчет о контракте в единую информационную систему закупок не внесла.

За такую невнимательность прокуратура возбудила административное дело в отношении управляющего социального центра и оштрафовала его на 25 000 рублей, сообщила 23 января пресс-служба областной прокуратуры.