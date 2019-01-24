Начальника социального центра оштрафовали на 25 тысяч рублей за невнимательность в закупках

Прокуратура Спас-Деменского района недавно проверила «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки»».
Указанная организация заключила государственный контракт на поставку продуктов с хлебокомбинатом, но отчет о контракте в единую информационную систему закупок не внесла.
За такую невнимательность прокуратура возбудила административное дело в отношении управляющего социального центра и оштрафовала его на 25 000 рублей, сообщила 23 января пресс-служба областной прокуратуры.
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