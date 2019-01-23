Тарусские дороги приведут в порядок с помощью прокуратуры

Прокуратура Тарусского района в октябре 2018 года провела проверку автодорог регионального значения «Калуга-Ферзикова-Таруса-Серпухов-Вознесенье» и «Таруса-Алекино», сообщила 23 января пресс-служба ведомства.
Проверка показала, что дорожное полотно на дорогах пришло в негодность, а местами отсутствует полностью. Кроме того, нет дорожных знаков и сигнальных столбиков.
Прокурор района направил в суд исковое требование, обязывающее дорожные службы района привести дороги в порядок. Суд требование удовлетворил в полном объеме.
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