Тарусские дороги приведут в порядок с помощью прокуратуры

23.01.2019 20:01 134

Прокуратура Тарусского района в октябре 2018 года провела проверку автодорог регионального значения «Калуга-Ферзикова-Таруса-Серпухов-Вознесенье» и «Таруса-Алекино», сообщила 23 января пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что дорожное полотно на дорогах пришло в негодность, а местами отсутствует полностью. Кроме того, нет дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Прокурор района направил в суд исковое требование, обязывающее дорожные службы района привести дороги в порядок. Суд требование удовлетворил в полном объеме.