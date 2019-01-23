Зимний мотокросс пройдет в Обнинске

23.01.2019 14:07 264

Традиционные гонки на мотоциклах пройдут в Обнинске в конце января.

В этом году состоится 22-й по счету зимний мотокросс. Участвовать в нем приглашают как профессиональных гонщиков, так и любителей, правда при наличии необходимых лицензий и страховки. Как сообщает портал Obninsk.name, гонки пройдут в два заезда, где будут представлены разные классы мотоциклистов.

Начало соревнований 26 января в 12:00. Местом проведения кросса остается трасса в районе АБЗ.