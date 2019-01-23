Бешеную лису поймали в Жуковском районе

23.01.2019 13:27 86

Лабораторное исследование головного мозга животного диагноз подтвердило и теперь ветеринарная служба области принимает меры по ликвидации заболевания в районе, сообщила пресс-служба ведомства.

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