Людиновец, желающий разбогатеть на биткоинах, потерял миллион рублей

23.01.2019 10:53 445

Житель Людиново погорел на желании разбогатеть на криптовалюте.

В ноябре 2018 года ему позвонил неизвестный и предложил купить биткоины. Звонивший был столь убедителен, что потерпевший перечислил деньги на указанный счет.

Далее заработала мошенническая схема: курс криптовалюты рос и электронные барыши множились на глазах. Людиновец, уже ощущая себя богачом, вкладывал в течение месяца значительные суммы в покупку биткоинов. Но когда он решил обналичить свои деньги – ему это не удалось. Потеряв более 1 миллиона рублей, он обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как сообщила пресс-служба областного УМВД, статья предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.