Мошенник, продавший людям некачественные биодобавки, снова обманул своих покупателей

23.01.2019 09:18 328

Житель Москвы написал письма гражданам, приобретавшим ранее у него некачественные биодобавки, где представился руководителем организации и пообещал выплаты компенсаций пострадавшим от мошеннических действий продавца. Убедившись, что письма дошли адресатам, он убедил их, что для получения выплат нужно заплатить налоги и сборы.

22 человека, проживающие в Калужской и Московской областях, а так же в других регионах страны, поверили мошеннику и перевели ему более 440 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, расследование окончено и злоумышленник ждет суда.