Спасатели МЧС за сутки ликвидировали 6 пожаров и 1 ДТП

23.01.2019 08:54 250

За минувшие сутки в центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Калужской области организовали работу по тушению 6 пожаров: пожарно-спасательные службы выезжали на загорание квартиры в Калуге, дачи в Перемышльском районе, бани в Людиновском районе и трижды на тушение мусора в областном центре и Воротынске.

Кроме того спасатели ликвидировали последствия 1 ДТП: две машины столкнулись в Калуге на перекрестке улиц Плеханова и Георгиевской.